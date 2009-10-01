Ярославский: реконструированный стадион «Металлист» - уникальный

Президент компании DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ считает, что реконструированный в городе стадион «Металлист» имеет свои уникальные особенности и его трудно сравнить с какой-то известной европейской футбольной ареной.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе DCH, об этом он заявил во время общения с представителями иностранных и отечественных СМИ, которые знакомились с ходом работ на ключевых инфраструктурных объектах Евро-2012, которые реконструируются DCH.

«Таких стадионов больше нет. Мы не пытались кого-то копировать, но внимательно изучили опыт европейских коллег. Стадион «Металлист» похож на стадион «Металлист», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он также обратил внимание на то, что реконструкция стадиона «Металлист» является результатом совместных усилий харьковских разработчиков, архитекторов и строителей.

Общаясь с А.ЯРОСЛАВСКИМ, журналисты из Германии, России, Польши, Румынии, Беларуси и Молдовы задавали вопрос о причинах, побудивших инвестора заняться подготовкой города к будущему турниру, а также о сроках окупаемости инвестиций в проекты Евро-2012.

«Не все решают деньги. Я - харьковчанин, и мне нравится этим заниматься», - ответил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Справка УНИАН. Компания DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. В своем распоряжении имеет активы различной отраслевой принадлежности. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».