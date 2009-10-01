Укравтодор сменит концессионера строительства трассы Львов-Краковец

«Укравтодор» намерен расторгнуть концессионный договор с компанией «Трансмагистраль» по строительству автодороги Львов-Краковец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

«Скорее всего, будет расторгнут. Там необходимо выдержать юридические сроки. Его можно разорвать по договоренности сторон либо в судебном порядке», - отметил он.

В.ГУРЖОС пояснил, что «Трансмагистраль» не выполняет условий договора, в связи с чем «Укравтодор» направил предупреждение о намерении расторгнуть соглашение. «Мы их предупредили, мы решительно настроены, они не выполняют условия», - сказал он. По данным главы "Укравтодора", после расторжения договора необходимо будет либо объявлять новый конкурс на концессионера, либо привлекать средства на строительство под государственные гарантии.

Как сообщал УНИАН, строительство автодороги Львов-Краковец ведется на основании Указа Президента Украины №739 от 4 июля 1998 года, осуществляется на условиях концессии. По условиям концессионного соглашения, заключенного еще в 1999 году между правительством и компанией "Трансмагистраль", финансирование строительства осуществляется на 60% за счет концессионера и на 40% за счет концессиедателя. В соответствии с соглашением, строительство должно было длиться в течение 5 лет. Однако из-за отсутствия финансирования реализация проекта не осуществлялась. Протяженность новой дороги категории 1-А составит 84 км.

Согласно проекту, предусмотрено шесть пунктов сбора платы за проезд: в начале и конце трассы, а также на пересечениях с другими дорогами.

Дорога может стать первым платным автобаном в Украине.

"Краковец-Львов" является важным объектом в подготовке Украины к Евро-2012, она является частью международного транспортного коридора Берлин-Вроцлав-Киев.