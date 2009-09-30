Минтранс с начала года потратил свыше 2 млрд. на подготовку к ЧЕ-12

В рамках подготовки транспортной инфраструктуры к проведению в Украине Евро-2012 выполнено работ на сумму 2,35 млрд. грн. В частности, 761,98 млн. грн. составляют средства Госбюджета, 2,05 млрд. грн., - других источников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи со ссылкой на первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО.

В частности, по реконструкции аэропортов принимающих и резервных городов выполнено работ на общую сумму 222,086 млн. грн. В сфере строительства, реконструкции и ремонта железных дорог выполнено работ на общую сумму 2063,53 млн. грн. На данное время идут работы по направлениям внедрения скоростного движения, также осуществляется строительство мостового перехода через р. Днепр в Киеве.

На перестройку по европейским стандартам автодорог уже направлено 529,1 млн. грн., в том числе: 209,66 млн. грн. - средства Госбюджета, 319,44 млн. грн. - другие источники.

Кроме того, на сегодняшний день, в соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА от 13 мая 2009 года, Министерство транспорта и связи разработало единую Методологию и требования к отработке планов мобильности принимающих городов, которые будут поданы местными органами самоуправления на утверждение Кабинета Министров Украины до 30 октября 2009 года.