Михайличенко вернул в сборную Алиева с Михаликом

В среду, 30 сентября, главный тренер национальной сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО обнародовал список 23-х футболистов, вызванных для подготовки к поединкам отборного цикла ЧС-2010 против команд Англии и Андорры, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В канун заключительной фазы квалификационного турнира состав «сине-желтых» понес ощутимые потери в защитной линии. В частности, через травмы не смогут помочь партнерам центральные защитники Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ и Андрей РУСОЛ, а в матче с англичанами - Виталий МАНДЗЮК, который будет отбывать дисквалификацию за перебор предупреждений.

В то же время после длительного перерыва к расположению сборной приедут Тарас МИХАЛИК и Александр АЛИЕВ, который после выздоровления уже успел выйти на поле в 8-ом туре чемпионата Украины.

Привлекает внимание и присутствие новичка Ярослава РАКИЦКОГО, который зарекомендовал себя в поединках за молодежную сборную Украины и донецкий «Шахтер». Ярослав является универсалом, который может сыграть на позициях центрального или левого защитника, а также опорного полузащитника.

Вместе с тем, окончательный список игроков станет известным лишь после поединков 9-го тура отечественной Премьер-лиги и матча Лиги Европы при участии «Шахтера». На тренировочной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе «сине-желтые» соберутся в понедельник, 5 октября. В тот же день в 16.30 начнется пресс-конференция О.МИХАЙЛИЧЕНКО, после которой журналисты смогут пообщаться с игроками и на протяжении первых 15-ти минут наблюдать за тренировкой сборной.

Состав национальной сборной

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Станислав Богуш и Александр Шовковский (оба - «Динамо»).

Защитники: Виталий Мандзюк и Тарас Михалик (оба - «Динамо»), Василий Кобин, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Николай Іщенко и Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Григорий Ярмаш («Ворскла»).

Полузащитники: Алексей Гай («Шахтер»), Александр Алиев, Олег Гусев и Андрей Ярмоленко (все - «Динамо»), Сергей Назаренко и Руслан Ротань (оба - «Днепр»), Анатолий Тимощук («Бавария», Германия).

Нападающие: Андрей Воронин («Ливерпуль», Англия), Владимир Гоменюк, Евгений Селезнев (оба - «Днепр»), Артем Милевский и Андрей Шевченко (оба - «Динамо»).

Напомним, матчи отборного цикла ЧС-2010 против команд Англии и Андорры состоятся, соответственно, 10 октября в Днепропетровске на «Днепр Арене» (начало - в 19.15) и 14 октября в Андорра-ла-Вельи на стадионе «Комуналь» (начало - в 18.30 по киевскому времени).