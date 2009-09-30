Павленко: Олимпийский больше всего подходит для финала Евро-2012

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО убежден, что киевский национальный спортивный комплекс "Олимпийский" больше всего подходит для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил во время встречи с иностранными журналистами.

"Во-первых, НСК "Олимпийский" наибольший по количеству мест – 69 004. Во-вторых, арена будет иметь полупрозрачное покрытие наивысшего качества, которое будет накрывать 100% зрительских мест. В-третьих, стадион будет отвечать не только всем требованиям УЕФА к стадионам класса "Элит", но и специальным требованиям к стадиону, где будет проводиться финальный матч Евро-2012 ", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что команда, которая реализует проект реконструкции, – это генеральный проектировщик компания GMP (Германия), генподрядчик АО ХК "Киевгорстрой", Минспорта, НСК "Олимпийский", Федерация футбола Украины и Киевская горгосадминистрация – способна в полной мере обеспечить необходимые технические характеристики стадиона и ввести его в эксплуатацию в определенный срок – в июне 2011 года.

"Приятно отметить, что, по итогам последнего визита в Украину мониторинговой группы УЕФА, реконструкция стадиона НСК «Олимпийский», по мнению экспертов, приобрела необходимые темпы, а принятые проектной командой организационные и технологические решения разрешили большинство ключевых проблем, определенных во время майского заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций в Бухаресте", - сказал министр.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, сегодня строительство НСК вошло в мощнейшую фазу. Работы ведутся в две-три смены, бесперебойно, на нескольких участках одновременно. На стадионе уже на 95% готов первый ярус трибун, полностью завершены демонтажные роботы, работы по обустройству проходного коммуникационного коллектора и перенос инженерных сетей из-под стадиона.

Кроме того, министр сообщил об усилении фундамента верхнего яруса трибун и северного въезда в чашу арены. Выполнены работы по обустройству фундаментов подпорных стен и эстакады. Сооружается зона обслуживания болельщиков и VIP-зона. Продолжаются восстановительные работы на верхнем ярусе трибун. Продолжается возведение каркаса, который будет держать покрытие над трибунами, строительство железобетонного каркаса эстакады и объездной дороги.

Обобщая, министр подчеркнул, что, по оценке экспертов УЕФА, сегодня спортивная инфраструктура в Украине является наиболее подготовленной к турниру. "Подготовка всей спортивной инфраструктуры проходит четко по графику, согласованному с УЕФА, а "НСК "Олимпийский", который будет сдан в июне 2011 года, имеет все шансы стать главной ареной Евро-2012, на которой состоится финальный матч чемпионата", - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.