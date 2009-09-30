Укравтодор планирует построить в Украине 7 тыс. км. скоростных дорог

По инициативе Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) разработан проект Закона Украины «О скоростных автомобильных дорогах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, сейчас законопроект согласовывается заинтересованными министерствами.

Необходимость разработки такого закона, отмечается в сообщении, предопределена тем, что уникальное географическое расположение Украины позволяет, в перспективе, ежегодно получать значительные поступления в бюджет от транзитных международных автоперевозок и туристических поездок при условиях интеграции отечественной транспортной инфраструктуры в европейскую транспортную инфраструктуру.

В то же время для реализации транзитного потенциала Украины необходимо построить сеть скоростных автомобильных дорог и обеспечить ее функционирование на уровне европейских стран.

На сегодня же в нашем государстве есть лишь 280 км. скоростных автомобильных дорог, которые удовлетворяют всем международным нормам. Вместе с тем при реализации положений отмеченного законопроекта в стране будет построено ориентировочно 7 тыс. 075 км. скоростных автомагистралей.

Стоимость строительства скоростной сети в Украине, по оценкам разработчиков проекта закона, составляет около 300 млрд.грн. В процессе реализации запланированных работ ожидаются дополнительные поступления средств в размере около 100 млрд.грн. в государственный и местный бюджеты и социальные фонды через налоги и обязательные отчисления (до 30% стоимости строительных работ).

При этом на протяжении 10-15 лет ежегодно будет занято около 5 тыс. человек непосредственно в строительстве и свыше 40 тыс. – в других отраслях экономики. На закупку материалов, конструкций, металлопроката, механизмов, горюче-смазочных материалов будет направлено около 170 млрд.грн.

Для реализации положений законопроекта будет выполнено научное обоснование и уточнение, нанесение на карту сети скоростных автомобильных дорог, утверждена очередность строительства отдельных звеньев магистралей соответствующими актами Кабинета министров и вовлечены в строительство под государственные гарантии мощные строительно-инвестиционные компании, в частности, на условиях концессии и государственно-частного партнерства.

Источниками финансирования строительства сети скоростных дорог могут быть средства концессионеров, кредиты Международных финансовых организаций и кредиты в рамках помощи Украине правительств развитых государств.