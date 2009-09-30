Газзаев считает, Динамо - на правильном пути

Поражение от «Барселоны» не пошатнуло веру наставника «Динамо» Валерия Газзаева в своих подопечных. На послематчевой пресс-конференции Валерий Георгиевич поблагодарил футболистов за игру.

- Поздравляю «Барселону», эта команда сегодня сыграла в фантастический футбол. Нашей новой команде всего два месяца, по-другому мы сыграть не смогли. Рассчитывали забить за счет быстрых контратак, но не получилось.

- Реально остановить Месси?

- Мы пытались, не получилось.

- Сложилось впечатление, что у Милевского игровой кризис…

- Нет, на него было возложено задание, которое он четко выполнял.

- Игра была полезной с точки зрения перспективы этой команды?

- Безусловно, такие игры для нашей молодежи - огромная школа. С их помощью «Динамо» может стать командой серьезного уровня.

- Несмотря на фантастического соперника, вы настраивали команду на хорошую игру. Что не получилось?

- Нужно отдать должное мастерству игроков «Барселоны». Это в первую очередь. Были эпизоды, когда наши игроки делали все возможное, но играть приходилось против Месси, Ибрагимовича, Хави… Это нужно признать. Не всегда футболисты выполняли все задуманное, но прогресс на лицо. Была проблема с реализацией моментов. Мы могли удачно сыграть, но это было бы огромным стечением обстоятельств.

- После какого пропущенного мяча поняли, что сегодня «Барсу» не обыграть?

- После второго. Пропустив первый гол, у нас была контригра, хорошие подходы к воротам и моменты. А после второго мяча стало все ясно.

- Валерий Георгиевич, по итогам сегодняшней игры направление движения «Динамо» должно быть интенсивным, или экстенсивным? То есть развитие существующей команды, или требуется усиление?

- У нас достаточно молодая и перспективная команда. Думаю, мы на правильном пути. Нам нужно устранять ошибки в командных и индивидуальных действиях. С первым легче, нежели со вторым. В целом, я считаю, мы выбрали абсолютно правильный вектор движения. Сегодня очень большая группа игроков получила хороший опыт.

Пресс-служба ФК "Динамо Киев"