Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H.

Киевские динамовцы, выступающие в группе F, играли на выезде против Барселоны. Не идеальной, но слаженной, осмысленной игры Динамо хватило бы для выигрыша над многими европейскими командами... Но не над Барселоной.

Первые 25 минут динамовцы даже пытались навязать свою игру, не давать Барсе отойти от своих ворот, несколько раз угрожали воротам. Потом Месси получил мяч вразрез линии обороны и пробил Шовковского. С голом в запасе Барселона полностью взяла игру на себя и, даже не выкладываясь, диктовала условия - правда, и забить не могла: оборона Динамо выносила из штрафной большинство угроз, Шовковский дочищал остальные.

Порой возникало впечатление, что есть шанс сравнять счет, пока мяч на 76-й минуте второй раз не попал в динамовские ворота: Родригес сам прошел по центру и из-под защитников пробил в нижний угол.

В итоге 2:0 - поражение, заслуженное по игре, но не вызывающее мрачных ожиданий от предстоящих четырех игр. Ближайшая из которых - 20 октября в Милане.

Все результаты

Группа E

Дебрецен - Лион 0:4 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомис 50)

Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)

После двух туров: Лион - 6 очков, Ливерпуль - 3, Фиорентина 3, Дебрецен 0

Группа F

Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27)

БАРСЕЛОНА - ДИНАМО 2:0 (Месси 25, Родригес 76)

После двух туров: Барселона - 4 очка, Динамо 3, Интер 2, Рубин 1

Группа G

Униря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таски 5)

Рейнджерс - Севилья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адриано 64, Фабиано 72, Кануте 74)

После двух туров: Севилья - 6 очков, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Униря 1

Группа H

АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуи 48 - Траоре 90)

Арсенал - Олимпиакос 2:0 (ван Перси 78, Аршавин 86)

После двух туров: Арсенал - 6 очков, Олимпиакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1

Сегодня играют команды групп A-D:

Группа A. Бордо - Маккаби, Бавария - Ювентус

Группа B. ЦСКА - Бешикташ, МЮ - Вольфсбург

Группа C. Милан - Цюрих, Реал - Марсель

Группа D. Порту - Атлетико, АПОЕЛ - Челси