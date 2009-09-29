Барселона - Динамо: на кого ставят букмекеры

Каталонская "Барселона" является фаворитом в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу испанской команды ставки принимаются как 1,11 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа украинцев оценивается коэффициентом 23,00. Ничейный результат - 8,00 к 1.

Напомним, матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" состоится сегодня. Начало игры в 21:45 по киевскому времени, прямая трансляция на "Первом национальном".

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