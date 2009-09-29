Донбас Арена встановила рекорд Премьер-лиги

Первая же игра на новому стадионе Донецка “Донбасс Арена” установила рекорд посещаемости матчей Украинской Премьер-лиги нинешнего сезона.

Как сообщили УНИАН в медиацентре стадиона, поединок между «Шахтером» и «Оболонью» собрал аудиторию в 42 800 зрителей.

Кроме того, что это наилучший показатель в туре, это одновременно и наилучшая цифра посещаемости чемпионата.

Всего же в украинском первенстве игры при участии «горняков» в сезоне 2009–2010 посетили 146 200 человек. Таким образом, на сегодня «Шахтер» является наиболее посещаемой командой Украины, отмечают в медиацентре Донбасс Арены.

Согласно официальной статистике УПЛ, обнародованной на сайте объединения, матчи 8-го тура чемпионата Украины 25-27 сентября в целом посетили 89 100 зрителей.

Напомним, 27 сентября «Шахтер» провел свой первый поединок на Донбасс Арене. В рамках 8-го тура чемпионата Украины «горняки» принимали киевскую «Оболонь» и получили значительную победу – 4:0.

Первый исторический гол «Шахтера» забил бразильский полузащитник ЖАДСОН.

Фото из сайта ФК "Шахтер"