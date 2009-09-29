Динамо сыграет с Барселоной ”с чистого листа”

Предматчевая пресс-конференция наставника Динамо Валерия Газзаева перед встречей с Барселоной.

"Мы будем играть против лучшей команды мира, однако это не значит, что мы складываем оружие до матча. Наша цель - добиться приемлемого результата, и, думаю, мы готовы к этому", цитирует Газзаева Football.ua .

"Не знаю, как Барселона, а мы очень серьезно готовились к этому поединку, и собираемся показать здесь все свои умения".

Газзаеву, безусловно, напомнили матч двенадцатилетней давности, когда киевляне победили на Камп Ноу 4:0, а Андрей Шевченко сделал хет-трик. "Между этими матчами нет ничего общего, сейчас совершенно новое поколение игроков, что у них, что у нас", ответил тренер киевлян.

В последнем матче Малага устроила настоящую бойню с Барселоной. "Такой метод ведения игры может быть удачным, но я не думаю, что так можно переиграть Барселону", резюмировал Газзаев.

Напомним, матч второго раунда группового турнира Лиги чемпионов Барселона - Динамо Киев состоится сегодня в Испании. Начало - в 21:45. Прямая трансляция - Первый национальный.