Нацбанк с 6 октября начнет продажу спецоблигаций под объекты Евро-2012

Кабинет министров и Национальный банк Украины согласовали специальный отдельный механизм получения финансовых ресурсов для финансирования объектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

По его словам, правительством и Нацбанком достигнуто согласие об условиях выпуска таких облигаций и их продаже коммерческим банкам. Первый аукцион по продаже ценных бумаг, отметил И.ВАСЮНИК, должен состояться на будущей неделе, ориентировочно во вторник, 6 октября.

«Это будут специальные облигации, имеющие цель получения финансовых ресурсов, которые будут использованы исключительно на объекты Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что срок погашения этих облигаций будет заканчиваться в 2012 году, а условия их выпуска будут приемлемы для правительства и интересны для коммерческих банков.

Кроме этого, отметил вице-премьер, достигнуто согласие относительно схемы финансирования через ряд коммерческих банков строительства и реконструкции автомобильных дорог.

«Таким образом на данное время можно констатировать, что проблем в обеспечении финансовыми ресурсами выполнения Государственной целевой программы подготовки к Евро 2012 в 2009 году и первой половине 2010 в Украине нет», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.