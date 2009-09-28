Васюник о строительстве в Бабьем Яру гостиницы к ЧЕ-12: это провокация

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК называет провокацией сообщение о строительстве в Бабьем Яру гостиницы к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Ни в государственной целевой программе, ни в целевой программе города Киева такого объекта нет и быть не может, поскольку в Украине на человеческих костях никто не строил и не собирается строить ни одного объекта к Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

При этом он подчеркнул, что все объекты к Евро-2012 предусмотрены государственной целевой программой, утверждены, и менять их перечень никто не собирается.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Киевский городской совет на своем заседании утвердил схему размещения гостиниц в Киеве на период до 2020 года.

21 сентября фракция БЮТ в Киевсовете со ссылкой на приложения к этому решению сессии от 17 сентября заявила, что в Киеве до 2020 года запланировано застроить гостиницами десятки парков и зеленых зон. По информации депутатов горсовета, под угрозу «бетонирования» попали, в частности, «Бабий Яр», парки «Дружбы народов», «Дубки», «Наводницкий», «Березовый гай», территория возле Дендросада, зеленая зона возле проспекта Академика Палладина и другие.

Как отметил депутат фракции БЮТ в Киевсовете Сергей МЕЛЬНИК, в предоставленных депутатам документах относительно схемы расположения гостиниц во время сессии отсутствовала адресная программа новостроек. И только по требованию фракции «Блока Юлии Тимошенко» это дополнение раздали депутатам.

26 сентября киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что никакого строительства на территории мемориального комплекса «Бабий Яр» не будет.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что решением Киевсовете не предусматривалось выделение земли и никакие разрешения на строительство не утверждались. Речь шла исключительно об утверждении схем расположения гостиниц при подготовке к Евро-2012.