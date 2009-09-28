Британцы будут консультировать строительство взлетной полосы во Львове

С целью соответствия взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта мировым стадартам, генподрядчика строительства ООВ ПСП «Азовинтекс» будет консультировать британская компания «Halcrow Group Ltd».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, соответствующее соглашение было подписано 25 сентября в Лондоне генеральным директором «Азовинтекса» Александром ТАРУТОЙ и региональным директором «Halcrow Group Ltd» Джоном ДЕЙЕМ.

Согласно заключенному договору, специалисты компании будут предоставлять консультационные услуги генподрядчику относительно технологии строительства, что будет гарантировать качество работ. Львовская облгосадминистрация, которая выступила инициатором подписания соглашения, будет контролировать ход выполнения работ. Оплату консультантам будет осуществлять генподрядчик – компания «Азовинтекс».

«Компания «Halcrow Group Ltd» имеет серьезный мировой опыт. Ведь эта компания была консультантом во время строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах Манчестера, Москвы и других городов. Убежден, что подписание соглашения будет способствовать более быстрой и более качественной реализации проекта строительства полосы Львовского аэропорта, его доведению до мировых стандартов и подготовке Львовщины к Евро-2012 в целом», - отметил в своем комментарии председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ.

Справка УНИАН. «Halcrow Group Ltd», одна из самых больших британских компаний, основанная в 1868 году в Лондоне. Основная сфера ее деятельности - логистика, водоснабжение, охрана окружающей среды.

В 2009 году один из проектов «Halcrow Group» получил наивысшую награду и звание Золотого Проекта Американской ассоциации управления конструкциями в Юго-западной и Центральной Флориде.

На сегодня клиентами компании являются правительственные институции, частные компании, международные фонды из свыше восьмидесяти стран мира.