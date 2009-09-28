На Львовском стадионе завершили бетонирование колонн под две трибуны

Генподрядчик строительства стадиона к Евро-2012 во Львове компания «Азовинтекс» полностью завершила бетонирование колонн на западной и северо-восточной трибунах стадиона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на западной трибуне сооружено 48 колонн, а на северо-восточной — 34.

«В целом, колонны на западе будущей футбольной арены расположены в 6 рядов по 8 штук в каждом из них», - рассказал УНИАН директор львовского филиала «Азовинтекса» Игорь СЕМЕНОВ.

На сегодняшний день ведутся работы по бетонированию колонн юго-восточной и юго-западной трибун.

Как поинформировали УНИАН в пресс-службе львовского филиала «Азовинтекса», состоянием на 10 сентября, выполнено работ на сумму 70 млн. 320 тыс. грн. Эти работы полностью оплачены заказчиком строительства (Львовским горсоветом).

В частности, были выполнены земляные и фундаментные работы, построены колонны посадочных рядов, и на завершающем этапе находится их бетонирование.