Ющенко: строительство дорог к Евро-2012 профинансировано на 11%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на улучшение ситуации с финансированием в стране подготовки к финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Координационного совета по подготовке и проведению в Украине Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО сообщил присутствующим, что у него только что завершились переговоры с представителями Всемирного банка, в ходе которых обсуждались вопросы поддержки финансового сектора Украины, банковской системы, вопросы дефицита государственного бюджета.

По мнению главы государства, эти программы позволят, среди прочего, увеличить и финансирование мероприятий по подготовке Евро-2012.

Президент сообщил, что следующий Координационный совет будет посвящен вопросу финансирования Госпрограммы подготовки к Евро-2012. Планируется на это совещание пригласить представителей самых мощных коммерческих банков, Министерства финансов, чтобы обсудить вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату.

Говоря о нынешнем состоянии, В.ЮЩЕНКО отметил, что уже многое сделано, и в первую очередь в сфере построения спортивной инфраструктуры.

В то же время он отметил, что сегодня много проблем создает низкий уровень финансирования программы. «Проблем немало, начиная с того, что сама программа профинансирована из бюджета на уровне 27%, а если взять дорожную часть (построение дорог - УНИАН), то на 11%. Очевидно, это налагает непростые обстоятельства, если мы говорим о реализации плана подготовки к Евро», - сказал Президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что консолидация усилий всех, кто отвечает за подготовку, позволяет двигаться по многим проектам в рамках графика, определенного УЕФА.