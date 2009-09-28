Шева готов выйти на ”Ноу Камп” в свой день рождения

Самый именитый игрок киевского "Динамо" завтра, видимо, сможет принять участие в матче Лиги чемпионов.

В минувшую пятницу в домашнем матче против "Зари" Андрей Шевченко получил серьезную травму лица, из-за чего был заменен на 23-й минуте и прямо со стадиона отправлен в больницу.

Тем не менее, как выяснил "Спорт Экспресс" у самого форварда и главного тренера "Динамо" Валерия Газзаева, с большой долей вероятности к завтрашнему матчу на "Ноу Камп" Шевченко будет готов. Что психологически важно для киевлян хотя бы из-за ярких воспоминаний: 5 ноября 1997 года хет-трик 21-летнего нападающего на домашней арене "Барсы" принес им сенсационную победу над командой Луи ван Гала, Фигу и Ривалдо - 4:0. Нынешний матч с "Барселоной" пройдет в день рождения Шевченко: во вторник ему исполнится 33 года.

Андрей Шевченко:

- Думаю, сыграть на "Ноу Камп" смогу. Все ограничилось рваной раной, несколькими швами и небольшим синяком. В целом, как говорится, буду жить.

Валерий Газзаев:

- Травма Шевченко поначалу показалась серьезной, но сейчас он, как и остальные, уже тренируется в общей группе. Удар получил локтем под глаз, ему наложили, кажется, 6 швов. Пока есть гематома, но, слава богу, сетчатка глаза не задета и лицевая кость не сломана. Опасения заключались еще и в том, что в том месте у Шевченко вшита пластина - но, к счастью, и с этим все в порядке. Он готовится к матчу с "Барселоной".