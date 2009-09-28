Саудовский принц хочет купить половину ”Ливерпуля”

Принц Саудовской Аравии Файсал бин Фад бин Абдулла хочет потратить до 350 миллионов фунтов для приобретения 50-процентной доли в капитале знаменитого английского футбольного клуба "Ливерпуль", сообщает Reuters.

"Мы собираемся купить 50% акций клуба, долги которого на сегодняшний день составляют 245 миллионов фунтов", - рассказал принц, который возглавляет финансовую группу F6, а также холдинг, базирующийся в Саудовской Аравии, под названием Fama Group.

"Сумма сделки, договоренность о которой близка к завершению, составит от 200 до 350 миллионов фунтов", - цитирует Файсала бин Фада бин Абдуллу газета "аль-Рияд".

В "Ливерпуле" от комментариев пока отказываются. Известно, что накануне принц посетил игру мерсисайдцев против "Халл Сити", которая завершилась разгромной победой со счетом 6:1, и подписал соглашение с "Ливерпулем" о строительстве академии в Саудовской Аравии.

На данный момент "Ливерпулем" владеют американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жиллетт. После покупки клуба в 2007-м году за 218,9 миллионов фунтов американцы безуспешно пытаются выкупить друг у друга долю в капитале "Ливерпуля".

В минувшем году журнал Forbes оценил "Ливерпуль" в 1 миллиард долларов (без учета долгов), определив мерсисайдцев на четвертое место в списке самых дорогостоящих футбольных клубов мира после "Манчестер Юнайтед", мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала".

РИА "Новости"