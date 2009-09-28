Ющенко проведет заседание Координационного совета по Евро-2012
09:47, 28 сентября 2009Футбол 2012
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Сообщает Секретариат Президента
Сегодня в 11.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года (улица Банковая, 11).
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, аккредитация представителей СМИ осуществляется по телефону 255-74-02.
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