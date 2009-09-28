Черновецкий: никакого строительства на территории Бабьего Яра не будет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что никакого строительства на территории мемориального комплекса «Бабий Яр» не будет.

Об этом пишет муниципальная газета “Хрещатик” со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

«В связи с публикациями в зарубежных и отечественных СМИ, а также обращением МИД Украины в киевскую мэрию о якобы решении Киевсовета о строительстве гостиницы на территории мемориального комплекса «Бабий Яр», Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ наложил вето на решение Киевсовета «Об утверждении Схемы размещения гостиниц в городе Киеве на период до 2020 года» в части, касающейся гостиничного комплекса по ул. Мельникова, 52-54”, - сообщает пресс-служба КГГА.

Одновременно Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что решением Киевсовета не предусматривалось выделение земли, и никакие разрешения на строительство не утверждались. Речь шла исключительно об утверждении схем расположения гостиниц при подготовке к Евро-2012.

«Распространенная в отечественных и зарубежных СМИ информация о том, что на территории «Бабьего Яра» якобы планировалось строительство гостиницы, - заявил мэр Киева, - является грубой провокацией. Киевсовет и горадминистрация, которую я возглавляю, ни разу не принимали решений о выделении земельных участков вблизи национальных святынь, к которым, безусловно, относится и мемориальный комплекс «Бабий Яр». Прежде чем принимать такие решения, мы всегда руководствуемся мнением общественных организаций, которые представляют тот или иной исторический объект, и мнением киевлян».

Как отмечается в сообщении, к источнику данного сообщения Киевская государственная администрация предъявит иск, в том числе и в международных судах, в случае, если этот источник будет находиться за пределами Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Киевский городской совет на своем заседании утвердил схему размещения гостиниц в Киеве на период до 2020 года.

21 сентября фракция БЮТ в Киевсовете со ссылкой на приложения к решению сессии от 17 сентября заявила, что в Киеве до 2020 года запланировано застроить гостиницами десятки парков и зеленых зон. По информации депутатов горсовета, под угрозу «бетонирования» попали, в частности, «Бабий Яр», парки «Дружбы народов», «Дубки», «Наводницкий», «Березовая роща», территория возле Дендросада, зеленая зона возле проспекта Академика Палладина и другие.

Как отметил депутат фракции БЮТ в Киевсовете Сергей МЕЛЬНИК, в предоставленных депутатам документах по схеме расположения гостиниц во время сессии отсутствовала адресная программа новостроек. И только по требованию фракции «Блока Юлии Тимошенко» это дополнение раздали депутатам.