Шахтер взялся за строительство крытого футбольного манежа

Донецкий горсовет предоставил ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк)» разрешение на разработку проекта отвода земельного участка под строительство крытого футбольного манежа. Данное решение утвердила 23 сентября 37-я сессия горсовета V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, сессия утвердила для ФК «Шахтер» материалы выбора земельного участка для строительства крытого футбольного манежа на ранее отведенной территории спортивного комплекса «Центральный стадион «Шахтер» общей ориентировочной площадью 13,8374 га в Ворошилоском районе г. Донецка.

Сессия также дала разрешение ФК «Шахтер» на разработку проекта отвода данного земельного участка в аренду для строительства крытого футбольного манежа.

В соответствии с выданными разрешениями ФК «Шахтер» обязан в месячный срок после принятия решения сессии обратиться в организацию, имеющую соответствующую лицензию, за заключением договора для разработки проекта землеустройства по отводу земельного участка.