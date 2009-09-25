Ющенко не удовлетворен финансированием мероприятий и объектов к ЧЕ-12

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не удовлетворен уровнем финансирования в рамках закона о бюджете 2009 года мероприятий и объектов к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам финансирования мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В частности, анализируя текущее состояние дел с процессом подготовки Украины к Евро-2012, глава государства констатировал, что на сегодняшний день бюджетное финансирование, к сожалению, осталось слабым – до конца года осталось три месяца, а уровень выполнения предусмотренных в Стабилизационном фонде бюджета расходов на финансирование Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финала Евро-2012 составляет всего 27%.

«27% финансирования за 9 месяцев – это никудышнее выполнение закона о бюджете», - отметил Президент.

Он обратил отдельное внимание на тот факт, что расходы на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог общего пользования профинансированы всего на 11,5% - притом, что надлежащее развитие дорог является неотъемлемым компонентом подготовки к Евро-2012. «Если его не будет - нам не видеть того положительного решения, которое мы ожидаем в ноябре», - отметил Президент.

«Я каждый день по телевизору слышу о стопроцентном выполнении бюджета, у меня возникает вопрос к правительству – почему стопроцентно не финансируется Евро-2012? Где-то есть большая неправда – или не выполняется бюджет, или правительство игнорирует закон о бюджете 2009 года. Очевидно, неправда в первом: бюджет не выполняется и нечем финансировать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Очевидно, отметил он, речь идет об отсутствии соответствующих плановых поступлений в бюджет, которые сократились от уровня предыдущего года на 30%. «И это является прямой угрозой, прежде всего, финансированию инфраструктуры Евро-2012», - добавил он.

Президент выразил убеждение, что в существующих условиях единственная возможность обеспечить финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Евро-2012, - это реализация наработанных совместно схем – Министерства финансов, НБУ и тому подобное. «Мы не говорим о включении станка НБУ, о механизме, который принесет бесконтрольное формирование эмиссии, утрату стабильности курса и повышение инфляции», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, речь идет о необходимости стимулирования банков, которые имеют избыточную ликвидность, к участию в финансировании объектов Евро-2012 путем приобретения ОВГЗ целевой эмиссии и векселей для финансирования дорожного строительства.

«Найти ответ, как поддержать то, что не может профинансировать правительство, – это задача сегодняшнего совещания. Я убежден, что этот механизм уже на поверхности, что он понятен, что мы можем найти компромисс», - отметил Президент.

По результатам совещания участники согласовали первоочередные действия, необходимые для обеспечения финансирования подготовки к Евро-2012 в надлежащих объемах и договорились об осуществлении первого транша такого финансирования уже в начале следующей недели.

В совещании приняли участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, руководитель Государственной службы автодорог Вадим ГУРЖОС, заместитель главы НБУ Павел СЕНИЩ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.