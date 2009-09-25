УЕФА проверит систему безопасности на матче сборных Украины и Англии

УЕФА проведет апробацию системы обеспечения безопасности и правопорядка футбольных событий в Украине во время матча между сборными Украины и Англии, который состоится 10 октября на днепропетровском стадионе «Днепр-Арена».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного оргкомитета Евро-2012 в Украине, такое предложение появилось после очередного визита в наше государство группы экспертов УЕФА во главе с директором Департамента по вопросам стадионов и безопасности Марком ТИММЕРОМ.

Так, в рамках инспекции эксперты ознакомились с системой управления и организации мер безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года. Специалисты Местного оргкомитета Евро-2012 в Украине представили предварительный проект презентации Объединенной концепции безопасности и правопорядка и получили одобрительные отзывы экспертов УЕФА и определенные советы по его совершенствованию. Рекомендации, в частности, касались менеджмента безопасности стадионов, оценки возможностей страны по минимизации рисков безопасности, системы принципиальных подходов к безопасности и правопорядку.

По словам М.ТИММЕРА, украинская концепция безопасности имеет достаточный базовый уровень. А советник УЕФА по вопросам безопасности и адаптации украинской Концепции к требованиям УЕФА Кенни СКОТТ, со своей стороны, засвидетельствовал наличие необходимого уровня готовности презентации настоящего документа для согласования с УЕФА.

Напомним, Украина должна предоставить Европейскому футбольному союзу окончательную редакцию Концепции с учетом всех требований УЕФА не позже 1 октября этого года.

Следует отметить, что содержание Концепции должно охватывать широкий спектр вопросов, в том числе организацию мер безопасности в официальных местах (функция МОК - международный олимпийский комитет), обеспечение общественного порядка (функция МВД), недопущение факторов техногенного характера и противопожарные меры (функция МЧС), меры здравоохранения (функция Минздрава), антитеррористические меры (функция СБУ) и тому подобное.

Для выполнения указанной задачи необходима четкая координация и взаимодействие между всеми субъектами безопасности и правопорядка, в том числе с привлечением Местных оргкомитетов Евро-2012 в Украине и Польше. Пока оба МОК проводят переговоры о создании единого формата безопасности и правопорядка турнира.

По результатам очередного визита эксперты УЕФА предложили провести выездное заседание с целью апробации системы обеспечения безопасности и правопорядка футбольных событий в Украине на примере матча между сборными Украины и Англии, который состоится 10 октября на днепропетровском стадионе «Днепр-Арена».