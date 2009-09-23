Почём футбол для народа: на билетах сборной Украины опять спекулируют

В заявленный день продажи билетов на матч отбора на ЧМ-2010 Украина - Англия в кассах Днепропетровска билетов не оказалось. Около 5 тысяч болельщиков пытались приобрести билеты на эту игру 22 сентября с самого утра.

По словам болельщиков, уже после обеда к ним подходили люди, которые предлагали билеты по цене от 250 гривен в любой сектор.

В Федерации футбола Украины "Проспорту" заявили, что все билеты на матч Англия - Украина переданы в Днепропетровскую федерацию футбола.

Глава Днепропетровской федерации Андрей Павелко рассказал, что ответственным за продажу билетов является генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко, который отказался комментировать ситуацию с билетами, заявив, что в клуб не поступал ни один билет на игру сборной Украины.

По словам исполнительного директора "Украина футбол Интернешнл" Олега Шкребы, на игру Украина - Англия на "Днепр-Арене" в продажу должны поступить 25 844 билета.

Билеты же на этот поединок имеют ценовую категорию от 100 до 500 гривен.

Интересно, как опять отреагирует на беспредел с билетами ФФУ. Так почём футбол для народа?

Чемпион