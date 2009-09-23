УЕФА требует дополнительных гарантий от Донецка

Европейская футбольная федерация (UEFA) ожидает от властей Донецка дополнительных гарантий строительства нового аэродрома в городе к началу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор по делам Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, который с 19 по 23 сентября находился с визитом в Украине.

М.КАЛЛЕН во время пребывания в Донецке положительно оценил презентацию проекта строительства нового аэродрома, отметив, что проект необходимо успешно и своевременно реализовать.

«Думаю, что получим нужные гарантии в ближайшие три недели. Это должны быть аргументы, что проект действительно будет завершен к 2012 году. Тогда все будет в порядке», - цитирует его слова Pl2012.

Представитель UEFA положительно оценил разделение проекта на два этапа, первый из которых нужно завершить к началу Евро-2012, а второй уже после завершения чемпионата

Стоимость проекта нового аэродрома 1,3 млрд. грн., из которых 1,1 млрд. грн. планируется выделить из государственного бюджета, 200 млн. грн. из бюджета области и 60 млн. грн. из городского бюджета Донецка.

Пропускная способность нового терминала должна составлять 3 тысячи пассажиров в час.

Ежегодно аэродром, строительство которого планируется начать 1 октября этого года, сможет обслуживать 6 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, местная власть Донецка во время презентации проекта аэродрома заверяла, что он будет построен в предусмотренные ранее сроки.