Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

Волынь - Металлург З

Шахтер - Динамо

Днепр - Металлург Д

Таврия - Оболонь

Матчи этого раунда будут сыграны 28 октября 2009 года.

Интереснейшая ситуация состоялась во время процедуры жеребьевки, пишет Football.ua. Представитель Динамо Александр Чубаров, вытащив номер 4, сказал, что в любом случае представитель Шахтера Анатолий Попов вытащит номер 3. "Это магия чисел", - сообщил Чубаров.