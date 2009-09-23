Техническим спонсором Евро-2012 станет Adidas

Европейская футбольная федерация UEFA выбрала техническим спонсором Чемпионата Европы по футболу 2012 года, который состоится в Украине и Польше, немецкую фирму Adidas.

Как сообщили УНИАН в UEFA, федерация решила продлить свой долгосрочный контракт с немецкой компанией до 2017 года.

Adidas обеспечит матчи Евро-2012, Евро-2016, национальных футбольных чемпионатов и других мероприятий спортивным инвентарем и одеждой для судей, волонтеров и организаторов.

В UEFA отметили, что Adidas впервые получила права розничной продажи своих товаров и будет совместно с Intersport создавать глобальную розничную программу продажи спортивного инвентаря в рамках футбольных чемпионатов.

Генеральный секретарь UEFA Дэвид ТЕЙЛОР высоко оценил продление договора с Adidas, подчеркивая, что футбольные чемпионаты создают прекрасные возможности для промоушена.

«Мы уверены, что завершим глобальную программу спонсорства (по Евро 2012) до лета 2010 года», - сказал он.