Украина снова приятно удивила УЕФА - в этот раз строительством Олимпийского

Эксперты УЕФА довольны состоянием реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседание исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Украины сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что в эти дни в Украине работает группа экспертов Европейского футбольного союза по вопросам стадионов во главе с Марком ТИММЕРОМ.

Накануне они детально изучили ход реконструкции НСК «Олимпийский» и проверили, по словам министра, «каждый участок всех направлений строительства и реконструкции стадиона».

Сегодня экспертам УЕФА была представлена презентация утвержденного проекта строительства спорткомплекса к Евро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что эксперты УЕФА, прослушав презентацию и вчера детально ознакомившись с работами, признали, что это лучшая и наиболее структурированная презентация из всех, которые они видели раньше.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, украинская сторона дала ответы на все вопросы относительно «Олимпийского», которые возникали у экспертов УЕФА.

Он добавил, что представители Европейского футбольного союза «были приятно удивлены объемами проведенных работ и результатами, продемонстрированными на строительстве стадиона».

Ю.ПАВЛЕНКО убежден, что в апреле 2011 года на НСК «Олимпийский» все строительные работы будут завершены и в июне-июле того же года спорткомплекс будет введен в эксплуатацию.

Напомним, накануне экспертная группа во главе с председателем департамента УЕФА по стадионам и безопасности М.ТИММЕРОМ инспектировала ход выполнения работ по строительству стадиона, на котором планируется проведение финального матча Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Делегаты ознакомились с ходом выполнения работ по строительству НСК "Олимпийский".

Эксперты УЕФА непосредственно убедились, что работы на всех участках строительства выполняются четко в соответствии с утвержденным правительством графиком, отметили в Минспорта.

Как сказал министр по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО, который сопровождал делегацию УЕФА, "сегодня на стадионе развернуты полномасштабные строительные работы согласно утвержденному проектом, на строительной площадке работают около 1 тыс. рабочих и почти 400 инженерно-технических работников, задействованы 162 единицы строительной техники".

Министр отметил, что работы ведутся на всех участках одновременно. На стадионе уже на 90% готов первый ярус трибун, на котором осталось смонтировать сидения. Согласно плану, на сегодня полностью завершены демонтажные роботы, роботы по установке проходного коммуникационного коллектора и переносу инженерных сетей из-под стадиона. Также усилены фундаменты верхнего яруса трибун и северного въезда в чашу спортивной арены. Выполнены работы по установке фундаментов подпорных стен и эстакады. Продолжается возведение каркаса, который будет держать покрытие над трибунами, строительство железобетонного каркаса эстакады и объездной дороги. Сооружается зона обслуживания болельщиков и VIP-зона. Продолжаются восстановительные работы верхнего яруса трибун.

Эксперты получили всю необходимую информацию относительно реконструкции НСК "Олимпийский", в частности, ответы на вопросы о выполнении проектных работ, строительно-монтажных работ, проанализировали схему эвакуации болельщиков, а также схему организации функциональных зон на прилегающей к НСК "Олимпийский" территории во время проведения Евро-2012, проинформировали в Минспорта.

Во время визита в Украину эксперты УЕФА также знакомятся с ходом реализации проектов по подготовке к Евро-2012 стадионов в Харькове и Львове.