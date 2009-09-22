Донбасс Арену с экскурсиями посетили почти 600 человек

На протяжении только трех дней, когда на новом стадионе Донецка “Донбасс Арена” начали проводить экскурсии, его посетили 587 человек.

Как сообщили УНИАН в медиацентре Арены, кроме представителей Донецка и жителей области, стадион посетили гости из Москвы, Львова, Днепропетровска и других городов Украины.

Теперь все экскурсанты являются владельцами сезонных абонементов, ведь с 18 сентября по 8 октября только они имеют эксклюзивное право осмотреть с экскурсоводом новый стадион. Позже новым сервисом смогут воспользоваться все желающие.

Туры по Арене проводятся ежедневно. При этом на стадионе действует несколько видов экскурсионных программ.

Стандартный тур по стадиону продолжается 60 минут. За это время гости могут побывать в чаше Арены, комнатах для футболистов и официальных представителей команд, узнать об основных фактах и функциональных особенностях стадиона.

Также предусмотрен специальный «мини-тур», сокращенный вариант экскурсии (40-45 минут), который будет проводиться только в дни матчей. Специальная программа с игровыми элементами действует для организованных групп школьников, а по вторникам будет проводиться также специальный тур для людей с ограниченными физическими возможностями.

Уникальным предложением “Донбасс Арены” является "Тур с легендой”, когда экскурсию по стадиону будет проводить легендарный игрок «Шахтера». Такой тур возможен только в выходные, если в этот день нет футбольного матча. А чтобы он состоялся, необходимо собрать группу минимум из 10 лиц.

Для VIP-гостей разработан целый пакет экскурсионных услуг, куда входят посещение ресторана и ланч на стадионе. Чтобы стать участником этого тура, необходимо подать предварительную заявку, согласно которой будут согласованы условия «Индивидуального тура» и избраны объекты посещений.

Стоимость стандартного тура для взрослого – 50 грн., детский билет стоит 25 грн. Дети до 12 лет могут попасть на экскурсию только в сопровождении взрослых, а малышам в возрасте до 6 лет в сопровождении родителей вход свободен.