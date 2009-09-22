Мэр Донецка: строительство аэропорта будет опережающими темпами

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО гарантирует, что вопросы строительства нового аэропорта к чемпионату Европы по футболу 2012 года будут решаться «опережающими темпами».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Мы в аэропорту в этом году силами города сделали очень серьезные работы по выноске газовых магистралей. То, что не решалось два года, мы практически за три месяца все вопросы решили. Дальше я гарантирую, что все вопросы мы будем решать опережающими темпами», - сказал городской председатель.

Он заверил, что строительству аэропорта «со стороны городских служб, со стороны всех городских организаций – горводоканала, гортеплосети, энергоснабжающих – будет создан климат наибольшего благоприятствования». «По предоставлению технических условий, по их упрощению мы сделаем все, чтобы инженерное обеспечение прошло опережающими темпами», - подчеркнул А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также высказал уверенность, что генеральный подрядчик строительства аэропорта – финансово-промышленная группа «Альтком» - свою задачу успешно решит. При этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО напомнил, что в аэропорту «очень тяжело начиналось строительство взлетно-посадочной полосы», но подрядчик со всеми трудностями справился, и «к первому полугодию 2011 года полоса будет сертифицирована». «Сейчас идет бетонирование рулежных дорожек и готовится перронная часть аэродрома», - отметил мэр.

Он акцентировал, что подписал все необходимые со стороны городской власти документы по строительству аэропорта. «Я попросил, чтобы по всем изменениям, доработкам мы шли навстречу друг другу, чтобы максимально ускорить решение всех вопросов», - указал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Мэр также обратил внимание, что если по каким-то форс-мажорным обстоятельствам строительство аэропорта не будет завершено в срок, будет применена схема по строительству временного терминала, которую реализуют в течение шести месяцев. Однако при этом он снова высказал уверенность, что подрядчику удастся в срок завершить строительство терминала, и к запасному варианту прибегать не придется.

«Я уверен, что мы в состоянии этот вопрос решить совместными усилиями», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Донецке председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК заявил журналистам, что строительство аэропорта к Евро-2012 начнется уже 10-15 октября текущего года. Он напомнил, что в рамках подготовки к чемпионату государство приняло решение о выделении 1,3 млрд. грн. на строительство в Донецке современного аэропорта. Также, по словам А.БЛИЗНЮКА, уже получены практически все необходимые решения и разрешения на начало работы, определен генеральный подрядчик – финансово-промышленная группа «Альтком».