В Польше упрощено выделение земель под объекты Евро-2012

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ подписал изменения в закон о подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, которыми предусмотрено упрощение процедуры выделения земельных участков под строительство объектов в рамках подготовки к чемпионату.

Как сообщили УНИАН в канцелярии Президента Польши, данный закон Сейм принял 28 августа 2009 года.

По данным польских медиа, принятые изменения в закон позволяют воеводе (председателю областной администрации) самостоятельно определять размер возмещения владельцам земель и недвижимости, которые должны быть использованы для сооружения объектов к Евро 2012.

В соответствии с новой редакцией, воевода может самостоятельно определять размер возмещения, если в течение двух месяцев с момента принятия решения об использовании недвижимости или земель их владелец не согласует размер желаемого возмещения с местными властями.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организации Евро 2012 в апреле 2007 года.

В минувшие выходные президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявил, что нет сомнений в том, что чемпионат организуют украинцы совместно с поляками.