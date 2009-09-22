UEFA обсуждает в Варшаве подготовку к жеребьевке матчей ЧЕ-12

Группа директоров и менеджеров UEFA в Варшаве в эти дни обсуждает подготовку к жеребьевке матчей Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в компании Pl2012, которая координирует подготовку Польши к проведению чемпионата, делегация UEFA начала свою работу в польской столице с 21 сентября.

В рамках визита делегация UEFA проведет встречи с руководством Варшавы, столичного аэропорта и Дворца культуры и науки, где 7 февраля 2010 года должна состояться жеребьевка матчей.

Представители UEFA в ходе визита также планируют обсудить план официальной символики города на время проведения жеребьевки и посетят гостиницы, где будут находиться национальные делегации и руководство Европейской футбольной ассоциации.

Как сообщал УНИАН, президент UEFA Мишель ПЛАТИНИ заявил в минувшие выходные, что не имеет никаких сомнений в том, что Евро-2012 состоится в Украине и Польше.