На Олимпийском сохранят легкоатлетическую составляющую

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет и Федерация легкой атлетики Украины заключили соглашение по обеспечению выполнения требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ІААФ) во время реконструкции НСК "Олимпийский" к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, главной целью соглашения является гарантированное сохранение и создание инфраструктуры для проведения спортивных мероприятий по легкой атлетике в соответствии с требованиями ІААФ.

Документ подписали сегодня во время расширенного заседания Исполкома НОК Украины министр Юрий ПАВЛЕНКО, президент НОК Сергей БУБКА и президент Федерации легкой атлетики Украины Валерий БОРЗОВ.

Свою подпись под соглашением поставил также народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Павел КОСТЕНКО. По его словам, в ходе последних проверок инспекторы УЕФА подтвердили, что после реконструкции к Евро-2012 спорткомплекс сохранит легкоатлетическую составляющую и статус “Олимпийского”. Профильный же Комитет Верховной Рады, пообещал П.КОСТЕНКО, возьмет на себя контроль за законодательным полем, которое будет гарантировать развитие целостного Олимпийского спорткомплекса.

Ю.ПАВЛЕНКО, со своей стороны, отметил, что с самого начала реконструкции ставилась задача сохранить многофункциональность НСК, и это полностью учтено в утвержденном правительством проекте подготовки стадиона к Евро-2012. Кроме того, подчеркнул министр, сегодня уже разрабатываются рабочие чертежи с учетом легкоатлетических требований, поэтому он обратился к руководителям НОК и Федерации легкой атлетики с просьбой предоставить экспертов для проверки этих чертежей, чтобы “уже с фундамента закладывать основы будущей легкоатлетической составляющей по стандартам ІААФ”. По его словам, сегодня строителям нужна консультационная помощь специалистов, чтобы учесть все легкоатлетические требования при выполнении работ.

Отвечая на вопросы членов Исполкома НОК, Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что в утвержденном правительством проекте реконструкции НСК к Евро-2012 предусмотрены все необходимые элементы легкоатлетической составляющей. Соответственно, предусмотрены и средства на строительство, в частности, беговых дорожек.

Таким образом, Ю.ПАВЛЕНКО выразил убеждение, что после реконструкции на НСК “Олимпийский” можно будет проводить не только футбольные матчи международного уровня, но и Чемпионат мира по легкой атлетике.

Участники заседания также приняли решение создать рабочую группу из представителей Минспорта и НОК Украины для завершения разработки концепции развития НСК, которая бы предусматривала его комплексную перестройку как главного центра подготовки по олимпийским и другим видам спорта. При этом отдельно была подчеркнута необходимость приложить совместные усилия, чтобы предусмотреть средства на эти цели в бюджетах 2011 и в 2012 гг., а также на продолжении строительства легкоатлетической составляющей и после Евро-2012.

Справка УНИАН. Согласно проекту реконструкции НСК "Олимпийский" к Евро-2012, для развития легкоатлетических видов спорта предусмотрены восемь беговых дорожек, секторы для прыжков в длину, тройного прыжка, толкания ядра, метания молота, метания диска и копья, прыжков с шестом и в высоту, забегов на 100 м и 100 м с барьерами.

Структура комплекса также будет предусматривать улучшение условий для тренировок и восстановления спортсменов, тренеров и судей.

На первом ярусе VIP-корпуса запроектированы помещения спортивного и оздоровительного назначения. Предусмотрены помещения для медицинского обследования спортсменов и судей, помещения контроля допинга, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Для оказания спортсменам неотложной помощи предусмотрен пункт первой медицинской помощи. В VIP-зоне на подземном этаже предусмотрены складские помещения для хранения инвентаря.

Работы по восстановлению легкоатлетических беговых дорожек на стадионе будут проведены после завершения Чемпионата Европы по футболу 2012 года