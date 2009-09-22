Донецк получил проект строительства аэропорта к Евро-2012

В Донецке, в отеле «Донбасс Палас», в понедельник состоялась презентация проекта строительства нового аэровокзального комплекса к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, представил проект председатель Федерации футбола Донецкой области, вице-президент ФК «Шахтер» Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, окончательный проект строительства аэропорта в Донецке разработал Институт строительства Хорватии. Задекларированная стоимость проекта – 1,3 млрд. грн. с учетом курса гривни к евро 1:10, максимальный срок реализации – 2 года.

Данный проект строительства, по информации представителя хорватского института, разбит на две фазы и обе они соответствуют требованиям УЕФА к пропускной способности аэропорта. Во время первой фазы будет построено 42 тыс. кв. км аэропорта, во время второй – 31 тыс. кв. км. Согласно проекту, его реализация начнется уже 1 октября 2009 года. Хорваты обещают, что при условии планомерного финансирования уже через 18 месяцев строительство аэровокзального комплекса будет завершено. Новый аэровокзал в Донецке сможет принимать более 3 тыс. человек в час, терминал рассчитан на 6 млн. пассажиров в год.

Присутствовавший на презентации вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заверил, что «из 1,3 млрд. грн. государство гарантировало абсолютное большинство этих инвестиций – 1,2 млрд. грн., и нет сомнений, что эти инвестиции будут своевременно по графику предоставлены».

«У меня есть полная уверенность в том, что государство и правительство Украины профинансируют все проекты, в которых государство объективно или субъективно стало главным инвестором», – сказал И.ВАСЮНИК.

Он также сообщил, что необходимые решения на правительственном уровне уже приняты. «Правительство приняло решение о гарантии финансирования проекта, выбран генподрядчик строительства – фирма «Альтком», которая строит новую искусственную взлетно-посадочную полосу в Донецком аэропорту, и правительство приняло решение о передаче функций заказчика проекта строительства областной госадминистрации Донецкой области, что на порядок сократит процедуру согласования и сроки реализации проекта», – констатировал вице-премьер-министр.

При этом он еще раз подчеркнул, что «нормативные сроки для строительства такого терминала – 24 месяца максимум».

В свою очередь, Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что по просьбе Донецкого облсовета немецкая фирма "Siemens-Украина" параллельно разработала альтернативный проект строительства временного терминала для Донецкого аэропорта на случай, если реализация презентованного проекта строительства основного аэровокзального комплекса будет по каким-либо причинам тормозиться. Сроки строительства временного терминала, который по пропускным способностям также полностью отвечает требованиям УЕФА, составляют от 5 до 8 месяцев.

«Мы можем принимать решение строить резервный терминал в мае 2011 года. Тогда уже будет понятно, успеваем мы построить основной терминал или нет. Если все будет хорошо продвигаться, то резервный аэропорт строить не придется», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Выслушав все аргументы украинской стороны, присутствовавший на презентации проекта директор Евро-2012 от УЕФА Мартин КАЛЛЕН, отметил, что «презентация была очень хорошая, однако все-таки многое еще предстоит сделать».

При этом он высказал надежду, что, ознакомившись более детально с проектом, УЕФА примет положительное решение. «Я думаю, что мы получим необходимые доказательства в течение следующих трех недель, аргументы о том, что проект действительно будет закончен в 2011 году, – сказал директор Евро-2012 и добавил: – Если эти аргументы сработают, то все сработает».

Как сообщал УНИАН, реконструкция Донецкого аэропорта и строительство нового аэровокзального комплекса являются одним из главных условий проведения Евро-2012 в городе. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта осуществляется за средства государственного бюджета, в то же время конкурсы по выбору инвестора строительства терминала результатов не принесли. Поэтому подготовительные работы и начало строительных работ осуществляются за средства донецкого областного бюджета, на что уже выделено 100 млн. грн.