Лубкивский: Харьков демонстрирует высокие темпы подготовки к ЧЕ-12

Город Харьков сегодня демонстрирует высокие темпы подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу, которая должна пройти в 2012 году.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН руководитель Местного организационного комитета «Евро-2012 Украина», руководитель турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, комментируя состояние подготовки и реализацию проектов Евро-2012 в Харькове.

«Харьков сегодня демонстрирует высокие темпы подготовки к Евро-2012. Особенно важной является сплоченность и нацеленность всех участников, причастных к подготовке города, на успешную реализацию проекта. Это позволяет Харькову не только достигать поставленных УЕФА требований, но и быть примером для других украинских городов, претендующих на принятие финальной часть Чемпионата Европы по футболу в 2012 году», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

«Выполнен большой объем подготовительных работ, и я уверен, - добавил М.ЛУБКИВСКИЙ, - что город будет успешным в реализации тех задач, которые еще нужно выполнить с точки зрения подготовки инфраструктуры».

Как известно, в Харькове, в частности, на днях начата реконструкция аэродромного комплекса Международного аэропорта, продолжается реконструкция аэровокзала, в декабре в 2009 году планируется сдача стадиона «Металлист».

«Как свидетельствует динамика и содержание подготовки к Евро-2012 в Харькове, этот город имеет не только четкое осознание стоящих перед ним задач в контексте достижения высоких стандартов УЕФА, но и стратегический взгляд на будущее города в частности и региона в целом», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

«Я убежден, - подчеркнул он, - что Харьков будет руководствоваться аналогичными подходами и в вопросах операционной деятельности, собственно организации харьковского сегмента турнира».