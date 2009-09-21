УЕФА удовлетворен сервисом гостиниц Трускавца и Моршина

Директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН 20 сентября в рамках проверки состояния подготовки Львовской области к чемпионату Европы по футболу 2012 года осмотрел гостиницы Трускавца и Моршина, где будут проживать гости турнира, и выразил удовлетворение качеством сервиса и гостиничной базой этих городов.

Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ в интервью «Немецкой волне».

«Мартин КАЛЛЕН удовлетворен качеством сервиса и гостиничной базой Трускавца. От Трускавца до стадиона мы доехали за 45 минут и это очень хорошее время», - сказал А.САДОВЫЙ. Он также добавил, что М.КАЛЛЕН признал предложения по Трускавцу и Моршину, как городов-сателлитов на период Евро-2012, оптимальными.

Директор турнира также осмотрел аэропорт в Ивано-Франковске, который во время европейского первенства должен быть резервным для львовского аэродрома. Кроме Ивано-Франковска, рассказал А.САДОВЫЙ, Львов будет иметь резервные аэродромы еще в Луцке и польском Жешуве, откуда быстро можно добраться до Львова автомобилем.

В тот же день М.КАЛЛЕН посетил строительную площадку стадиона во Львове и международный аэропорт «Львов», где в настоящее время продолжается реконструкция взлетной полосы. Несмотря на напряженный график посещения, члены делегации успели осмотреть и историческую часть города.

Как отметил А.САДОВЫЙ, нынешний визит дирекции Евро-2012 является плановым, и будет продолжаться до 22 сентября. Такие проверки, по его словам, будут проводиться практически ежемесячно.

Справка УНИАН. 13 мая с.г. было обнародовано решение исполкома УЕФА о том, что игры чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах - Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Вместе с тем, украинским городам до 30 ноября нужно выполнить ряд требований УЕФА, чтобы подтвердить свою возможность провести турнир на должном уровне.

15 сентября на заседании исполкома УЕФА, президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ отметил прогресс в подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, подчеркнув, что оценка уровня подготовки украинцев к Евро-2012 повышена с красного до оранжевого цвета.