Матчи Евро-2012 в Украине покажет НТКУ

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о подписании эксклюзивного соглашения с Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) относительно трансляций матчей Евро-2012 в Украине.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, согласно договору, НТКУ обеспечит широкое освещение турнира путем прямых трансляций и обзоров всех 31 матча на общедоступных телеканалах, в сети Интернет и через мобильную связь. Также НТКУ предложит масштабный промоушн Чемпионату Европы перед стартом финальной части благодаря показу соответствующих тележурналов и других тематических программ.

Комментируя соглашение, генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР отметил: «УЕФА рад приветствовать НТКУ среди членов эксклюзивной группы официальных трансляторов Евро-2012. Это ведущий телевизионный вещатель в Украине, и УЕФА с нетерпением ожидает создания вместе с НТКУ уникальных зрительских впечатлений для украинской аудитории. Наличие телевизионных платформ в обеих принимающих странах на такой ранней стадии будет чрезвычайно полезным для популяризации турнира».

Напомним, что 3 апреля 2009 года УЕФА сообщал о подписании соглашения с Telewizja Polska SA (TVP) относительно прав на трансляцию игр Евро-2012 в Польше.