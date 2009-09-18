Павленко доволен предусмотренным на 2010 год финансированием ЧЕ-12

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО доволен предусмотренными в проекте Государственного бюджета на 2010 год объемами финансирования мероприятий по подготовке Украины к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал вчера во время “Дня открытых дверей” на НСК «Олимпийский».

”В целом я доволен проектом Госбюджета и теми объемами финансирования, которые выделяются на Евро-2012”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО. По его мнению, проектом Госбюджета-2010 учтены максимальные возможности государства по финансированию мероприятий подготовки Украины к турниру и предусмотренных средств хватит, чтобы привести инфраструктуру Украины в надлежащий вид.

Вместе с тем министр отметил, что со своей стороны он высказал ряд предостережений относительно проекта бюджета-2010 во время его утверждения Кабинетом министров. Однако Ю.ПАВЛЕНКО убежден, что в процессе рассмотрения этого проекта в Верховной Раде его предостережения и замечания, в частности, и касающиеся финансирования НСК «Олимпийский», будут учтены.

Как сообщал УНИАН, в проекте Государственного бюджета Украины на 2010 год правительство предусмотрело финансирование мероприятий по подготовке к Евро-2012 на уровне 12,3 млрд. грн.