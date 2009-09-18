Киевсовет утвердил размещение гостиниц на 10-летний период

Киевсовет утвердил схему размещения гостиниц в Киеве на период до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 67 из 100 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Схема утверждена как основа для определения мест расположения гостиниц, дальнейшей разработки документации по землеустройству и принятия решений о размещении этих объектов.

Во время своего выступления перед депутатами исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна г. Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ сообщил, что на сегодняшний день показатель обеспеченности гостиницами в Киеве составляет 6 мест на 1 тыс. жителей.

В то же время, он отметил, что в европейских странах этот показатель составляет от 20 до 40 мест на 1 тыс. жителей.

На сегодняшний день в Киеве, по его словам, функционирует 125 гостиниц приблизительно на 17 тыс. мест.

До 2012 года предусматривается ввести в строй 28 гостиниц, что обеспечит показатель 10-12 мест на 1 тыс. жителей.

До 2020 года этот показатель планируется довести до уровня 22-25 мест на 1 тыс. жителей.

Все эти показатели учтены в предложенной депутатам Схеме размещения гостиниц.

Согласно документам, которые сопровождают схему, до 2020 года планируется построить в целом 200 заведений гостиничного хозяйства на 80 тыс. мест или 37 тыс. номеров.

Сейчас эти проекты находятся в стадии разработки и оформления прав на землю.