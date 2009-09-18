Подписан меморандум о выполнении на НСК легкоатлетических требований

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет и Федерация легкой атлетики Украины подписали меморандум об обеспечения выполнения требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций во время реконструкции НСК "Олимпийский".

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали 17 сентября во время проведения "Дня открытых дверей" на стадионе министр Юрий ПАВЛЕНКО, президент НОК Украины Сергей БУБКА и президент Федерации легкой атлетики Украины Валерий БОРЗОВ.

“В соответствии с проектом, НСК "Олимпийский" останется многофункциональной ареной. Стадион будет отвечать не только требованиям УЕФА к стадионам класса “Элит”, но и стандартам к стадионам Международной ассоциации легкоатлетических федераций”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО. При этом он добавил, что спорткомплекс будет центром подготовки не только легкоатлетов, но и спортсменов, которые занимаются другими видами спорта.

Министр сообщил, что на сегодня проходит детализация проекта реконструкции НСК, и проектанты уже учитывают “метры и сантиметры”, необходимые для соответствия арены легкоатлетическим требованиям. Требование сохранения “Олимпийского” как многофункциональной арены, отметил он, было выдвинуто еще полтора года тому назад, когда проектирование его реконструкции лишь начиналось. Кроме того, добавил Ю.ПАВЛЕНКО, вскоре будет готова концепция развития спорткомплекса, которая будет предусматривать строительство ряда спортивных помещений, таких как ледовый каток, легкоатлетический манеж, бассейн и др.

С.БУБКА, со своей стороны, поблагодарил за понимание потребностей спортсменов-легкоатлетов и желание сохранить спорткомплекс для подготовки спортсменов олимпийских видов спорта и проведения соревнований.

Между тем В.БОРЗОВ отметил, что это будет единственный в Украине подобный комплекс, который, в случае соблюдения всех требований, сможет претендовать на проведение международных легкоатлетических соревнований, включая Олимпийские игры.

По словам подписантов меморандума, в следующий вторник, 22 сентября, после согласования с Национальным олимпийским комитетом и Федерацией легкой атлетики, будет заключено трехстороннее соглашение о выполнении легкоатлетических стандартов во время реконструкции НСК "Олимпийский".

Справка УНИАН. В соответствии с проектом реконструкции НСК "Олимпийский" к Евро-2012, для развития легкоатлетических видов спорта предусмотрены восемь беговых дорожек, секторы для прыжков в длину, тройного прыжка, толкание ядра, метания молота, метания диска и копья, прыжков с шестом и в высоту, забегов на 100 м и 100 м с барьерами.

Структура комплекса также будет предусматривать улучшение условий для тренировок и восстановления спортсменов, тренеров и судей.

На первом ярусе VIP-корпуса запроектированы помещения спортивного и оздоровительного назначения. Предусмотрены помещения для медицинского обследования спортсменов и судей, помещения контроля допинга, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Для предоставления спортсменам неотложной помощи предусмотрен пункт первой медицинской помощи. В VIP-зоне на подземном этаже предусмотрены складские помещения для хранения инвентаря.

Работы по восстановления легкоатлетических беговых дорожек на стадионе будут проведены после завершения чемпионата Европы по футболу 2012 года.