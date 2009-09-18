В Харькове начата реконструкция аэродромного комплекса

В Харькове 17 сентября в рамках подготовки к Евро-2012 официально начата реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта «Харьков».

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю этого события на территории аэропорта состоялась торжественная церемония, во время которой на летном поле аэродрома была установлена первая реперная точка и заложен памятный знак, - капсула времени с грамотой-обращением к потомкам.

В выступлении на митинге президент компании DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ отметил, что реконструкция аэродромного комплекса начинается благодаря работе центральной власти Украины и поступлению целевых средств из государственного бюджета.

Он сообщил, что сегодня правительство перечислило первую часть средств в сумме 56 млн. грн., ожидается, что до конца 2009 г. в целом поступят 187 млн. грн., и все запланированные на реконструкцию аэродрома 711 млн. грн. «мы получим». А.ЯРОСЛАВСКИЙ высказал убеждение, что при таких условиях у него нет сомнений в том, что реконструкция аэропорта будет завершена своевременно.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ поблагодарил руководителей Харькова и области за помощь и «как важный фактор» отметил то, что «и стадион, и дороги, и аэропорт и аэровокзальное помещение строятся украинскими компаниями».

«Харьков объединил как внутренние силы, так и центральные и восточные регионы. Мы всем рады, все у нас могут работать и зарабатывать, несмотря на кризис. Мы обошлись своими украинскими компаниями, своими силами и в принципе можем строить везде – и в Турции, и в Германии и в Англии – где угодно. Сегодня у нас такой опыт, мы такой набрали темп, что если нам не мешать, мы можем построить многое», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Выступая на митинге, губернатор Арсен АВАКОВ, председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ, мэр Харькова Михаил ДОБКИН и первый вице-президент Федерации футбола Украины, член юридического комитета УЕФА Сергей СТОРОЖЕНКО поблагодарили исполнителей работ и выразили уверенность, что Харьков достойно подготовится к проведению Евро-2012.

Первый заместитель главы Государственной авиационной администрации Минтранса Украины Алексей ОВЧИННИКОВ отметил, что реконструкция аэродрома «станет мощным стимулом развития авиации в Харьковском регионе, и в ближайшее время Харьков сможет предоставлять пассажирам услуги по международным стандартам, с комфортом и сервисом высокого качества».

По его словам, «благодаря значительному финансированию со стороны правительства наши аэропорты получили сегодня реальную возможность модернизировать свою инфраструктуру».

«На примере Харьковского аэропорта, благодаря хозяйственному подходу как со стороны местной, так и центральной власти и частного бизнеса, мы достигли такого взаимопонимания, которое позволило привлечь инвестиции, как из государственного бюджета, так и средства инвестора бизнеса и местных бюджетов. В отличие от некоторых других регионов Украины Харьков в этом является показательным. Сегодня это только начало очень большой и кропотливой работы. И если так будет и дальше, то в недалеком времени Харьков и Харьковская область получат первоклассную взлетную полосу, первоклассный перрон, первоклассный аэровокзал, которые будут оборудованы новейшими средствами», - сказал А.ОВЧИННИКОВ.