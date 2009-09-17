Аэропорт во Львове закроют на ремонт в апреле 2010-го
09:49, 17 сентября 2009Футбол 2012
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ГП «Международный аэропорт «Львов» будет закрыто с 1 апреля 2010 года для проведения необходимых строительных и ремонтных работ в рамках подготовки к Евро-2012.
Об этом сообщил УНИАН генеральный директор ГП Международный аэропорт «Львов» Александр ЗАГРЕВА.
Он отметил, что было выбрано оптимальное время для закрытия аэропорта, «ведь именно тогда заканчивается зимняя и начинается летняя навигация».
«Планируем, что аэропорт будет закрыт не более чем на 3,5 месяце. На этот период перевозка пассажиров будет осуществляться аэропортами Луцка и Ивано-Франковска. Сейчас проводится работа в этом направлении», - отметил О.ЗАГРЕВА.
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