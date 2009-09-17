Львовский губернатор заявляет о срыве строительства автобана

Председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ заявляет о срыве польской стороной графиков строительства концессионной дороги Краковец-Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом Н.КМИТЬ сказал во время официальной встречи с воеводой Подкарпатским Мирославом КАРАПИТОЙ.

Губернатор Львовской области призвал представителей Польши повлиять на ситуацию и мобилизовать концессионера дороги Краковец-Львов - польский консорциум NDI S.A., который является акционером ОАО «Розточье СТ» - с целью начала выполнения им взятых на себя обязательств.

Председатель Львовской ОГА отметил, что по этому объекту идет отставание от графиков, и если строительство не начнется в середине октября, то к Евро-2012 дорогу построить не успеют.

«Если до 15 октября работы не будут начаты - мы будем обращаться к Президенту Украины и в Кабинет министров Украины с письмом о расторжении договора концессии. В действительности нам бы очень этого не хотелось делать», - отметил Н.КМИТЬ.