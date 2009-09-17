Газзаев поставил киевским болельщикам «пять»

После матча с Рубином главный тренер киевского Динамо Валерий Газзаев поделился впечатлениями с представителями СМИ.

"Я поздравляю всех с победой. Блестящий матч. И в первом тайме, и во втором тайме мы играли очень хорошо,допустив за 90 минут лишь одну оплошность. Мы играли организованно, мощно. Рубин - хорошая команда, но наши игроки продемонстрировали прекрасную функциональную готовность.

...Болельщикам хотелось бы поставить оценку "пять". Даже когда команда проигрывала. Я рад такой мощной поддержке.

У Рубина это самый сильный состав из тех, против которых мне доводилось играть. Команда сильная, ровная и опытная с точки зрения возраста. Гусев стал джокером - нужно было усилять игру.

Неприятно, что вчера ЦСКА проиграл, ну а в сегодняшнем матче как я мог болеть за Рубин? (аплодисменты)

Мы и в первом тайме играли хорошо, но на фоне второго это впечатление немного смазано. Много игроков у нас сегодня дебютировали - Хачериди, Ярмоленко, бразильцы. У нас был медленный переход от обороны к атаке, а во втором контроль и движение мяча стал быстрее, единоборства мы выигрывали, действовали компактнее. А Гиоане и Гусев добавили мощи и качества нашей игре".

Football.ua