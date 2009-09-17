Динамо выиграло матч Лиги чемпионов

09:31, 17 сентября 2009
Футбол 2012
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Интер и Барселона сыграли вничью

Состоялись матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H

Группа E.

Лион - Фиорентина 1:0 (Пьянич 76)

Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)

Группа F.

Интер - Барселона 0:0

ДИНАМО - РУБИН 3:1 (Домингес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусев 85)

Группа G.

Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77)

Севилья - Униря 2:0 (Фабиано 45, Рентао 70)

Группа H.

Олимпиакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосидис 79)

Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Эдуардо 81).

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