Динамо выиграло матч Лиги чемпионов

Интер и Барселона сыграли вничью

Состоялись матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H Группа E. Лион - Фиорентина 1:0 (Пьянич 76) Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45) Группа F. Интер - Барселона 0:0 ДИНАМО - РУБИН 3:1 (Домингес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусев 85) Группа G. Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77) Севилья - Униря 2:0 (Фабиано 45, Рентао 70) Группа H. Олимпиакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосидис 79) Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Эдуардо 81).

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