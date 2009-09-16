В Татарстане молятся за победу ”Рубина” над киевским ”Динамо”

Мусульмане Татарстана молятся за победу казанского "Рубина" над "Динамо" (Киев) в выездной игре футбольной Лиги чемпионов.

Об этом сообщил имам-хатыб мечети "Сулейман" Ильдар БАЯЗИТОВ, передает РИА Новости.

"Во вторник представители "Рубина" провели ифтар (вечернее разговение) в казанской мечети "Сулейман", адресованный в первую очередь для слепых студентов и воспитанников спецшколы", - сообщил религиозный деятель.

Он также сказал, что после официальной части в мечети прихожане "вознесли молитву Всевышнему с просьбой о помощи казанскому клубу в решении поставленных перед ним задач".

При этом имам-хатыб казанской мечети отметил, что "никого из игроков клуба, а также тренера (Курбана) БЕРДЫЕВА не было - все улетели в Киев".

"Курбан Бекиевич - истинный правоверный, который пять раз в день молится, а также держит мусульманский пост. Он богобоязненный человек, поэтому не забывает тех, кому необходима помощь. Мы молимся за его клуб и за его благие дела", - сказал И.БАЯЗИТОВ. Он рассказал, что главный тренер "Рубина" не раз оказывал благотворительную помощь ветеранам войны и труда, инвалидам и вообще всем, кто оказался в трудном положении.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Киеве на стадионе имени В.Лобановского состоится футбольный матч группового раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами «Динамо» (Киев) и «Рубин» (Казань, РФ). Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени.