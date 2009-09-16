Суркис: позитивные оценки Платини - вполне объективные

Информация о позитивных оценках президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ в адрес украинской стороны в связи с ощутимым прогрессом на пути к выполнению обязательств в рамках подготовки к Евро-2012 достаточно полной и вполне объективной.

Как сообщили УНИАН в Информ-службе Федерации футбола Украины, об этом заявил президент ФФУ Григорий СУРКИС, комментируя вчерашние комплиментарные высказывания М.ПЛАТИНИ в адрес нашего государства.

“Президент УЕФА высказался четко и понятно. Я не вижу необходимости пытаться что-то прочитать еще между строк. Давайте научимся воспринимать позитивные для нас сигналы с оригинальным, а не кем-то отредактированным содержанием”, - сказал Г.СУРКИС.

В то же время он обратил внимание на тот факт, что переход от критического красного к желтому сектору еще не означает окончательного достижения безопасного для нас уровня готовности. Поэтому время, оставшееся к контрольной дате 30 ноября, должно быть, по его словам, использовано “не ради самолюбования перед телекамерами некоторых говорливых чиновников, а на «подтягивание хвостов» на ключевых направлениях работы”.

“Я уже говорил о том, что кое-кому надо меньше работать языком, а вместо этого более ответственно относиться к реализации конкретных требований УЕФА, конечные результаты выполнения которых будут рассмотрены 10-11 декабря во время заседания Исполкома Европейского союза футбольных ассоциаций в Португалии. Только тогда, на Мадейре, будет понятно, сможет ли Украина реально перейти к зеленой зоне готовности и вместе с Польшей на паритетных принципах в формате 4 + 4 достойно продолжить подготовку к турниру”, - подчеркнул Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября на заседании Исполнительного комитета УЕФА М.ПЛАТИНИ отметил прогресс в подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Он отметил, что оценка уровня подготовки украинцев к Евро-2012 повышена с красного до оранжевого цвета