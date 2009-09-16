Матч Динамо – Рубин будут охранять свыше 1400 милиционеров

Сегодня вечером охрану общественного порядка во время футбольного матча между клубами «Динамо» (Киев) – «Рубин» (Казань, РФ), который начнется в 21.45 на стадионе имени Лобановского, будут обеспечивать 1430 сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Согласно информации ЦОС, также будет усилена охрана центральных станций столичного метрополитена.