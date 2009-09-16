Сегодня киевский метрополитен будет работать на полчаса дольше
15:05, 16 сентября 2009Футбол 2012
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Динамо играет с Рубином
В ночь с 16 на 17 сентября работа столичного метрополитена будет продлена на 30 минут.
Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.
Изменения в режиме работы подземки связаны с проведением 16 сентября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского футбольного матча между клубами «Динамо» (Киев) – «Рубин» (Казань, Россия).
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