В Харькове завтра торжественно начнут реконструкцию аэродрома

17 сентября в рамках подготовки к Евро-2012 на территории Международного аэропорта «Харьков» состоится торжественная церемония, посвященная началу реконструкции аэродромного комплекса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе DCH – генерального инвестора подготовки Харькова к Евро-2012, в четверг, 17 сентября, представители компании установят на территории реконструируемого аэродромного комплекса первую реперную точку.

В присутствии почетных гостей - руководства Харькова и Харьковской области, а также руководителя Государственной авиационной инспекции Александра ДАВЫДОВА - на летном поле будет установлен памятный знак - капсула времени с грамотой-обращением к потомкам. Впоследствии памятный знак будет использоваться в качестве отправной точки для проведения геодезических работ на аэродроме.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в ходе церемонии аэродромный комплекс будет освящен представителями духовенства, а памятная грамота о состоявшемся освящении также будет заложена в капсулу времени.